Zawirowania wokół funta tylko się pogłębią

Ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez zawarcia porozumienia będzie dalej biło w notowania funta, zapowiadają instytucje finansowe.

W poniedziałek kurs funta spadał do 4,71 zł, najniższego pułapu od blisko sześciu miesięcy. Przez ostatnie trzy miesiące brytyjska waluta osłabiła się w stosunku do złotego o 4,3 proc., wobec euro stracił 3,6 proc., a wobec dolara – 3,2 proc. To może być dopiero początek nowej fali zawirowań wokół funta, a to ze względu na kluczowy etap negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Negocjacje będą odtąd prowadzone w trybie ciągłym, a to będzie oznaczało więcej nagłówków prasowych na ich temat, prowadząc do podwyższonej zmienności notowań brytyjskiej waluty, zapowiadają specjaliści Royal Bank of Canada oraz banku ANZ.

„Funt będzie raczej poruszał się w takt informacji dotyczących brexitu niż danych makroekonomicznych” – zapowiadają w nocie do klientów analitycy banku ANZ.



Na nieco ponad miesiąc przez wyznaczonym przez rząd w Londynie terminem na osiągnięcie porozumienia funt zmierza do zamknięcia osłabieniem do dolara piątego miesiąca z rzędu. W martwym punkcie tkwią negocjacje w sprawie granicy z Irlandią oraz kształtu przyszłych stosunków. Oczekiwania co do zmienności notowań brytyjskiej waluty rosną, jednak zdaniem specjalistów wciąż nie w pełni odzwierciedlają ryzyko związane z brexitem. Dlatego banki Morgan Stanley oraz JPMorgan Private Bank zalecają inwestorom wykorzystanie wciąż relatywnie niskiego kosztu opcji do zabezpieczania się przed opuszczeniem przez Wielką Brytanię UE bez wynegocjowania porozumienia. Ze względu na utrzymującą się niepewność grę pod dalsze osłabienie funta preferuje Luke Hickmore, zarządzający Aberdeen Standard Investments.



- Im bliżej marca przyszłego roku [data planowanego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię], tym bardziej na notowania funta przekładają się obawy związane z polityką i kształtem brexitu – ocenia Luke Hickmore, według którego kurs funta będzie zmierzał w kierunku 1,27 USD, o 1,5 proc. poniżej obecnych notowań.