Zawsze na czas

BAP Polska jest działającą od roku 2010 firmą oferującą usługi transportu międzynarodowego. Jej podstawowym założeniem jest terminowość dostaw i stąd wywodzi się jej hasło przewodnie „always on time”.

Jak mówi sam właściciel firmy, hasło to ma również drugie znaczenie, a mianowicie umiejętność wykorzystywania każdej szansy na rozwój, jaką przynosi sytuacja na rynku. Dzięki temu BAP Polska jest jedną z najprężniej rozwijających się polskich firm transportowych oferujących usługi w zasadzie całej Europie.

Profesjonalizm i satysfakcja klientów

Firma współpracuje z ogromną liczbą klientów, których baza nieustannie rośnie. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu do klienta realizacja zleceń przebiega w sposób sprawny, szybki i bezpieczny. Wynika to po części z nowoczesnej idei dla rynku transportowego, jaką jest podchodzenie do każdego wyzwania indywidualnie, dzięki czemu każdy klient może liczyć na rozwiązanie dopasowane do jego własnych potrzeb i wymagań. Każdy ładunek powierzony w ręce firmy ma zapewnione odpowiednie warunki przewozu i uwagę jej pracowników, aby bez problemów został dostarczony do miejsca docelowego. Firma posiada również certyfikat rzetelności, dzięki czemu może być postrzegana jako wiarygodny i solidny kontrahent, któremu można zaufać.

BAP Polska zatrudnia ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie transportu. Dzięki ich pasji i wiedzy z łatwością spełniane są najważniejsze wartości dla firmy. Są to jakość, dokładność, szybkość i zadowolenie każdego klienta z obsługi jego zlecenia. Pomaga w tym również osoba prezesa firmy – Bartosza Paczkowskiego. Jest on od lat związany z branżą transportową, dzięki czemu może przekazywać swoje doświadczenie i wspierać kadrę ekspertyzą. Niezwykle ważne dla niego jest zrozumienie potrzeb kontrahentów, z którymi współpracuje BAP Polska, dzięki czemu łatwiej jest osiągnąć wyznaczone cele.

– Od początku naszej działalności stawiamy na rozwój. Mamy wieloletnie doświadczenie i stałe grono usatysfakcjonowanych klientów, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym przyszłym partnerom biznesowym owocną i dobrą współpracę. Obecnie zatrudniamy ponad 70 specjalistów i posiadamy bogatą flotę pojazdów odpowiadającą na różnorodne potrzeby naszych klientów – mówi prezes firmy Bartosz Paczkowski.

BAP Polska jest firmą operującą praktycznie w całej Europie. Głównymi kierunkami, jakie obsługuje, są zachodnia i południowa część Starego Kontynentu. Samochody z logotypem BAP można spotkać na drogach m.in. takich krajów jak Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia czy Grecja.

Poza transportem firma oferuje również inne usługi. Jedną z nich jest wynajem floty. W ofercie znajdują się zarówno samochody ciężarowe, jak i naczepy.

Nowoczesny sprzęt i flota pojazdów

BAP Polska posiada flotę ponad 130 pojazdów. W jej taborze znajdują się pojazdy największych marek DAF, Volvo oraz Mercedes z normą emisji spalin EURO 6. Firma stawia na najwyższą jakość sprzętu i jego nowoczesność. Ekologiczne ciągniki siodłowe, specjalistyczne naczepy ciężarowe i chłodnie wyposażone w silniki najnowszej generacji czy też zdalny system kontroli temperatury przewożonego ładunku to tylko przykłady nowoczesnych technologii, które wykorzystuje BAP, by utrzymać jakość oferowanych usług.

Główną specjalizacją firmy jest transport chłodniczy, czyli przewożenie żywności o krótkim terminie ważności. BAP posiada również certyfikat IFS Food Standard, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że produkty są przechowywane i transportowane w sposób bezpieczny.

– W naszym taborze znajdują się naczepy typu chłodnia do przewożenia produktów żywnościowych w kontrolowanej temperaturze w szczególności owoców i warzyw, produktów wymagających chłodzenia. Regularnie przeprowadzamy kontrole temperatury przestrzeni izotermicznych naszych pojazdów, tak byśmy mieli pewność, że są one zgodne z międzynarodowymi standardami i wymaganiami – mówi Bartosz Paczkowski.

Bezpieczeństwo towaru gwarantuje również zastosowanie technologii GPS. Wszystkie pojazdy BAP są wyposażone w nowoczesne lokalizatory, które umożliwiają ustalenie położenia ładunku w każdym momencie jego podróży do miejsca docelowego. Centrala firmy ma również stały kontakt z kierowcami, dzięki czemu firma może reagować na bieżąco na niespodziewane sytuacje na drodze.

Wartości i cele

BAP Polska jako główny cel przyjęła bycie uczciwym i solidnym partnerem biznesowym. Dlatego przywiązuje tak dużą wagę do terminowości dostaw, a także do jakości obsługi każdego klienta. Oprócz tego dla firmy ważne jest dobre samopoczucie pracowników. Kierownictwo wspiera kadrę swoim doświadczeniem, wiedzą ekspercką i stara się prowadzić z nimi dialog na poziomie partnerskim, tak by jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby.

– Staramy się być czołowym innowatorem w branży transportowej. To dlatego wciąż poszukujemy nowych rozwiązań z rosnącą korzyścią dla klientów i partnerów biznesowych i konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Pragniemy być liderem w zakresie jakości świadczonych usług transportowych i rozwiązań logistycznych. Działając w sposób odpowiedzialny, dążymy do stałego podnoszenia wartości firmy, zapewnienia partnerom satysfakcji biznesowej, a pracownikom i społeczności lokalnej rozwoju oraz bezpieczeństwa – mówi prezes Paczkowski.

Jakość poparta nagrodami

BAP Polska to jedna z czołowych firm zajmujących się przewozem towarów w naszym kraju i aspiruje to osiągnięcia pozycji lidera na rynku chłodniczo-transportowym. Osiąga sukcesy zarówno na naszym podwórku, jak i na arenie międzynarodowej. Potwierdzają to zarówno opinie zadowolonych kontrahentów, jak i nagrody, które regularnie otrzymuje. Jednym z takich świadectw jakości działania i tempa rozwoju jest zakwalifikowanie się przez firmę do grona laureatów rankingu „Gazele Biznesu”.