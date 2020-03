ZBP: ok. 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe

Klienci banków złożyli do tej pory około 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe, ale liczba zgłaszanych ostatnio wniosków zmalała, poinformował prezes Związków Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Do banków wpłynęło około 10,5 tys. wniosków od firm w sprawie zmiany warunków udzielonych kredytów.

"Dzisiaj jest to około 200 tys. wniosków. W jednym banku wniosków takich złożono do tej pory ponad 28 tys., w innym banku 35 tys., w kolejnym banku 37 tys., jeszcze w jednym banku 61 tys. (...) " - powiedział dziennikarzom Pietraszkiewicz.



"Obserwujemy w kilku bankach, w których o to pytaliśmy, zmniejszenie liczby zgłaszanych wniosków - w pierwszym okresie był wyraźny wzrost, teraz jest tych wniosków znacząco mniej" - dodał.



Poinformował, że zdecydowana większość wniosków jest rozpatrywana w ciągu 24 godzin, w wyjątkowych sytuacjach trwa to do 14 dni.



ZBP podał, że banki rozpoczęły w ubiegłym tygodniu uruchamianie finansowania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystując środki krajowe i unijne. Do dyspozycji klientów banków zostanie postawionych ponad 120 mld zł preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych ze środków krajowych i unijnych.



ZBP poinformował, że banki i bankowe spółki leasingowe zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy m.in. ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń BGK dla spłat kredytów (do 250 mln zł) średnich i dużych przedsiębiorców, podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej (ok. 120 mld zł planowanej akcji kredytowej).



Wykorzystane ma być 0,5 mld zł dopłat BGK do oprocentowania odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych MŚP i dużych firm udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej lub utraconej w zw. z COVID-19, (ok. 30 mld zł planowanej akcji kredytowej).



Dodatkowo planowane są wyższe (nawet do 100 proc.) ubezpieczenia i gwarancje KUKE dla inwestycyjnych kredytów eksportowych.



Wprowadzony ma być m.in. leasing refinansujący leasing operacyjny i gwarancji ARP dla spłat rat leasingowych przedsiębiorców w trudnej sytuacji z branży transportowej.



Planowane są także wyższe dopłaty BGK do kredytów technologicznych, obejmujących w czasie COVID-19 także szerszy katalog kosztów kwalifikujących się do refundacji.



"Czekamy na uchwalenie tarczy antykryzysowej ze świadomością, że będą konieczne dalsze prace ze względów prawnych i ekonomicznych" - powiedział Pietraszkiewicz.