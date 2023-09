ONZ: kraje nie wywiązują się z realizacji swoich celów klimatycznych

Nowa ocena przeprowadzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotycząca postępu światowego ograniczania emisji pokazuje, że większość krajów nie spełnia swoich zobowiązań, co stawia świat w niebezpieczeństwie katastrofalnego globalnego ocieplenia – informuje agencja Bloomberg.

Sekretariat ONZ ds. zmian klimatycznych dokładnie przeanalizował postęp każdego kraju na świecie w zakresie redukcji emisji i ocenił, jakie działania są niezbędne do powstrzymania globalnego ocieplenia.

Raport opublikowany w piątek wykazuje, że rządy muszą znaleźć sposób na zredukowanie emisji dwutlenku węgla o miliardy ton, aby uniknąć podwyższenia temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza do końca dekady.

Czas ucieka, a według naukowców z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który działa pod patronatem ONZ, świat jest bliski przekroczenia poziomu ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza, jeśli nie podejmiemy się natychmiastowych działań. Raport europejskiej agencji obserwacji Ziemi Copernicus podkreśla, że tegoroczne lato było już najcieplejsze w historii, ze skrajnymi falami upałów dotykającymi Amerykę Północną, Europę i Azję.

Dalsze ocieplenie może prowadzić do bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak pożary i burze, co z kolei może wpłynąć na społeczności, zmuszając ludzi do ucieczki z ich domów lub krajów. Dodatkowo może to zagrażać plonom i prowadzić do niedoborów żywności, podnosić poziom morza i zagrozić różnym gatunkom.

Raport ONZ ma na celu wsparcie nadchodzących światowych negocjacji klimatycznych, znanych jako COP28, które odbędą się pod koniec listopada w Dubaju. Podczas tych rozmów kraje ocenią postęp od czasu porozumienia klimatycznego w Paryżu w 2015 roku, gdzie państwa zobowiązały się do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie od czasów przedindustrialnych do 2 stopni Celsjusza, z nadzieją na osiągnięcie 1,5 stopnia do końca tego wieku.