Zdrowie i energia płynące z natury

Rozmowa z Moniką Kowal, prezes zarządu firmy SOTI Natural

Młodzi ludzie coraz częściej doceniają korzystny dla zdrowia skład produktu i opakowania, a mniejszą uwagę przywiązują do obietnic z reklam. Aby wyjść naprzeciw ekologicznym trendom społecznym wybraliśmy poręczne opakowania z recyklingu — butelki i papierowe puszki, które mają najniższy ślad węglowy — mówi Monika Kowal, prezes zarządu firmy SOTI Natural.

W jaki sposób została pani producentką rzemieślniczych herbat SOTI Natural?

Większość napojów, dostępnych dla polskiego konsumenta zawiera cukier lub słodziki. Brakowało mi napoju, które będzie dawał jeszcze więcej właściwości prozdrowotnych i smaku niż woda, a jednocześnie nie będzie zawierał cukrów, słodzików, konserwantów. Choroba bliskiej mi osoby zmotywowała mnie do opracowania zdrowej alternatywy. W ten sposób powstał funkcjonalny napój w procesie parzenia ekologicznych liści herbaty i innych składników. Teraz napoje SOTI Natural dostępne są dla każdego konsumenta np. w sklepach Carrefour, na stacjach Orlen, drogeriach Hebe czy w naszym sklepie internetowym shop.sotinatural.com, z dostawą do domu.

Statystyki wykazują, że Polacy wypijają rocznie ogromne ilości słodzonych napojów. Aby zniwelować ten niezdrowy nawyk rząd zdecydował się sięgnąć po narzędzia systemowe i wprowadzić podatek cukrowy. Czy trudno jest przekonać klientów do państwa produktów?

Nasz zespół łączy wspólny cel, by każdego dnia jak najwięcej osób korzystało z właściwości prozdrowotnych, naturalności smaku i wygody, jaką dają napoje SOTI Natural.

Zdaję sobie sprawę z misji edukacyjnej i rewolucji, jaką rozpoczęliśmy oferując napoje zupełnie innej jakości niż te, które były dotychczas dostępne na rynku. Wiele osób jest jeszcze niegotowych, by korzystać z właściwości naturalnych i niesłodzonych napojów. Ogromną satysfakcję daje mi obserwowanie zachodzących w tej dziedzinie przemian. Czasami impulsem do zmiany nawyków żywieniowych są choroby, czasami pojawienie się dziecka w rodzinie, a czasem po prostu poszukiwanie skutecznej i naturalnej metody na zwiększenie poziomu energii w ciągu dnia. Na szczęście młodzi ludzie coraz częściej doceniają skład produktu i opakowania, a mniejszą uwagę przywiązują do obietnic z reklam. Aby wyjść naprzeciw ekologicznym trendom społecznym wybraliśmy opakowania z recyklingu – butelki i papierowe puszki, które mają najniższy ślad węglowy. Dodatkowo są one wygodne i poręczne – SOTI Natural można mieć przy sobie zawsze, w torebce, czy w samochodzie.

Trudno jest zmieniać przyzwyczajenia odbiorców, ale moi pracownicy nie poddają się i zachowują ciekawość i cierpliwość, które są niezbędne by dokonać zmiany na lepsze.

Nie zapomnę, gdy podczas podróży samolotem usłyszałam małą dziewczynkę, która tłumaczyła mamie, dlaczego warto pić SOTI zamiast innych napojów. To był jeden z najbardziej wzruszających momentów, pokazujący, że to co robię ma sens.

Co uważa pani za największy dotychczasowy sukces?

Najbardziej dumna jestem z jakości produktu, którą udało nam się osiągnąć. Zakładając firmę postanowiłam, że napoje SOTI będą nie tylko bezcukrowe, ale także proces ich powstawania będzie tak precyzyjny, że zachowane zostaną maksymalne wartości antyoksydantów z liści herbaty. Napój miał być nie tylko naturalny w smaku i składzie, ale także prozdrowotny. Aby to osiągnąć musieliśmy spełnić trzy warunki: wybrać odpowiednie liście herbaty, parzyć je w ściśle określonych warunkach i używać do tego najlepszej wody. Poszukiwania wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia SOTI Natural zajęły nam dwa lata. Mimo, że wszyscy wokoło zapewniali mnie, że to niemożliwe – udało nam się! Osoby, które regularnie piją SOTI piszą do mnie i dziękują za ten produkt. Zdarzyło się nawet, że dostałam w podziękowaniu kwiaty z dostawą do biura. Przywiązanie klientów do naszej marki było dla nas bardzo cenne w czasie pandemii. Osoby, które regularnie korzystały z SOTI w kinach, klubach fitness, restauracjach, zaczęły zamawiać zapas napojów SOTI z naszego sklepu online prosto do domu. To pomogło poradzić sobie z sytuacją, w której nasze możliwości dystrybucji zostały ograniczone.

Ważnym wyróżnieniem była dla mnie wygrana w konkursie Bizneswoman roku 2019. Zmotywowała mnie do inspirowania innych kobiet do realizowania swoich marzeń i pomysłów na biznes. Planuję wydać książkę, by opowiedzieć moją historię i odczarować mit kobiecej przedsiębiorczości.

Na którą propozycję w ofercie SOTI Natural warto zwrócić szczególną uwagę?

W sklepie internetowym przygotowaliśmy zestawy naszych herbat – tygodniowe kuracje antyoksydantami. W ich skład wchodzą specjalnie dobrane produkty z naszej oferty, zapewniające najlepsze oddziaływanie na organizm i samopoczucie człowieka. Produkty SOTI Natural to jedyne napoje, bogate w naturalne antyoksydanty, które powstają w procesie precyzyjnego i długiego parzenia, który pozwala zachować wszystkie właściwości prozdrowotne poszczególnych składników. Antyoksydanty wspierają system odpornościowy, mają korzystny wpływ na metabolizm, stan włosów, skóry, paznokci i poziom energii w ciągu dnia.

Jak rysuje się najbliższa przyszłość firmy?

Chcemy zainwestować w nowoczesną linię produkcyjną w Polsce i innowacyjne rozwiązania, które pozwolą nam jeszcze lepiej wykorzystać nasz potencjał. Chcę także ulepszyć sklep online - shop.sotinatural.com. Napoje, ze względu na ich wagę, wygodnie jest zamawiać bezpośrednio do domu czy do biura – wierzę, że będzie to coraz bardziej rozwijany kanał sprzedaży, szczególnie w sektorze napojowym.