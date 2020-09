Od 1 do nawet 2 bln USD rocznie powinny wynieść dodatkowe inwestycje mające służyć realizacji zeroemisyjnego celu do połowy tego stulecia, szacuje Energy Transitions Commission, na którą powołuje się Reuters.

Prognozowana kwota stanowi 1-1,5 proc. globalnego PKB. Według raportu ETC, by zredukować globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza konieczne jest całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych (emisja na poziomie zera netto).

Raport podkreśla, że zrealizowanie tego celu oznaczałoby obniżenie poziomu życia w roku 2050 w krajach rozwiniętych i rozwijających się o mniej niż 0,5 proc. globalnego PKB. Stwierdza też, że konieczna będzie radykalna poprawa efektywności energetycznej. Eksperci szacują, że roczne globalne dostawy energii elektrycznej będą musiały wzrosnąć od czterech do pięciu razy, aby osiągnąć poziom 90-115 tys. terawatogodzin, a roczne tempo wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej będzie musiało być od pięciu do sześciu razy większe niż w 2019 r. Konieczne będzie też pełne zelektryfikowanie takich sektorów jak transportu, budownictwa czy przemysłu. Tam gdzie nie będzie to możliwe trzeba będzie wdrożyć rozwiązania oparte o wodór. Bardzo istotną kwestią będzie zdekarbonizowanie pozostałego zużycia energii poprzez wychwytywanie i składowanie CO2 oraz wykorzystanie zrównoważonej bioenergii. Czytaj także o nowym projekcie "Pulsu Biznesu">>Zielona gospodarka

