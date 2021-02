Zestawienie najważniejszych trendów makroekonomicznych w Polsce

Przemysł i eksport działają na wysokich obrotach, budownictwo zaliczyło przejściowy dołek, a konsumpcja wciąż zmaga się z restrykcjami nakładanymi na handel. To wybrane zjawiska z podsumowania najważniejszych trendów makroekonomicznych z polskiej gospodarki.

Przemysł. Dobra koniunktura w polskim przemyśle utrzymuje się – produkcja rośnie już ósmy miesiąc z rzędu, chociaż nieco osłabła w styczniu ze względu na mniejszą liczbę dni roboczych. Jej dynamika w styczniu wyniosła tylko 0,9 proc., jednak po uwzględnieniu czynników sezonowych, takich jak mniejsza liczba dni roboczych, produkcja wzrosła rok do roku o 5,7 proc. Dla porównania w grudniu wzrost wyniósł 7,1 proc. Podobnie jak we wcześniejszych miesiącach, za dobre wyniki przemysłu odpowiadają dwie grupy: dobra pośrednie i konsumpcyjne dobra trwałe. Jeśli chodzi o tę drugą, największe wzrosty odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych oraz produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych. Przemysł pozostaje motorem wzrostu polskiej gospodarki, co widać również po danych o eksporcie towarów, gdzie dynamika jest najwyższa od 2017 roku.