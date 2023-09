Zetki na rynku pracy [PODCAST]

Workation, quiet quitting czy bare minimum Monday to tylko niektóre z trendów widocznych na rynku pracy, szczególnie wśród młodych osób. U przyszłego pracodawcy szukają one nie tylko godnego wynagrodzenia, ale również kierowania się wartościami, które są dla nich ważne.

Rynek pracy ciągle się zmienia, a popularność social mediów, takich jak TikTok czy Instagram, bardzo pomaga młodym ludziom w rozwijaniu kariery zawodowej. Zanim zdecydują się podjąć pracę, sprawdzają działania i zasady, jakimi kieruje się ich przyszły pracodawca. Cenią sobie ekologię, tolerancję i zdrowie psychiczne. Lubią jasno podkreślać granicę między pracą a czasem wolnym, aby ograniczyć stres w swoim życiu.

Jednym z głównych czynników, które budzą w zetkach niepokój, są ciągle rosnące koszty życia. To one sprawiają, że szukają coraz to nowych rozwiązań lub dodatkowych aktywności, żeby móc prowadzić godne życie. Budzi to w nich dodatkowy stres, który może negatywnie wpływać na ich motywację do pracy i w przyszłości dużo szybciej skutkować wypaleniem zawodowym.

Pracownicy pokolenia Z są otwarci na nowe rozwiązania. Nie boją się zadawać pytań, na które być może nie uzyskają odpowiedzi. Są pewni siebie i swoich przekonań, co czasami może wzbudzać niechęć wśród innych pracowników. Warto podkreślić, że przedstawiciele pokolenia Z stanowią już około 30 proc. wszystkich aktywnych zawodowo pracowników.

W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zmienia się rynek pracy, jakie trendy zostały wprowadzone przez pokolenie Z oraz jakiej pracy ono szuka.

Magdalena Garbacik

Goście:

0'53" Klaudia Lubelska, Displate: Popularne trendy na rynku pracy

13'34" Natalia Florek, Doradczyni zawodowa: Moc personal brandingu

25'08" Monika Stołowska, Deloitte: Młody pracownik a perspektywa pracodawcy

36'58" Kira Sukhoboichenko, Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków: Rynek pracy okiem przedstawicielki pokolenia Z