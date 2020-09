Zielony świat po pandemii

Podczas gdy UE oraz kraje członkowskie opracowują kształt programów gospodarczych na najbliższe, być może kryzysowe, lata, EY stworzył listę zielonych inwestycji gotowych do realizacji.

Mogą jednocześnie stworzyć miejsca pracy i przyczynić się do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych. Firma doradcza szacuje, że realizacja tych inwestycji będzie kosztowała 200 mld EUR, na co muszą się złożyć podmioty publiczne i prywatne. Efektem będzie stworzenie 2 mln miejsc pracy. W rzeczywistości takich projektów jest z pewnością więcej. EY szacuje, że lista, którą zgromadził, stanowi około 10 proc. tego, co w całej UE jest przygotowywane. To oznacza, że baza projektów z całej wspólnoty może mieć wartość nawet 1 bln EUR i umożliwić zatrudnienie 12 mln osób.