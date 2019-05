Zwolennicy teorii o tym, że Ziemia jest płaska, przybyli do Palermo na Sycylii.

Tak zwani płaskoziemcy w czasie sympozjum będą starali się udowodnić, że biegun północny jest w środku Ziemi, a astronauci to tak naprawdę aktorzy. We Włoszech ruch zwolenników tej teorii jest dość aktywny i cieszy się zainteresowaniem, a o spotkaniu, nie bez ironii, informują największe gazety. Na Sycylii, nazywani po włosku terrapiattisti, zaprezentują swoje teorie, by udowodnić najczęściej głoszone przez siebie tezy, a przede wszystkim tę, że twierdzenie, iż Ziemia jest kulą, to „spisek”, a także to, że człowiek nigdy...