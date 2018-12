Ziobro: mamy projekty zmian w Kpc i Kpk

Mamy projekty zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego; zmiany zmierzają do tego, by przyspieszyć bieg postępowań sądowych - mówi szef MS Zbigniew Ziobro.

Zobacz więcej Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości Autor: Krystian Maj/FORUM

Zapowiedział też zmiany w prawie służące walce z lichwą.



"W najbliższy wtorek, na posiedzenie Rady Ministrów, zostanie skierowany projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego. To jest bardzo wielki projekt, który w sposób zasadniczy, fundamentalny, przyspieszy bieg postępowań sądowych" - mówił Ziobro podczas sobotniej konwencji.



Dodał, że zmiany w Kpc zakładają m.in. utworzenie "specjalnej, szybkiej i profesjonalnej" ścieżki dla spraw gospodarczych.



"Stworzyliśmy też zasady, które zmierzają do tego, aby wszystkie sprawy, w miarę możliwości, były rozstrzygane na pierwszej rozprawie, a jeśli to nie będzie możliwe, to obowiązkiem sądu będzie (....) tak zaplanować proces, by wyrok mógł zapaść jak najszybciej" - powiedział minister sprawiedliwości.



Zapowiedział też, że "w kolejnym tygodniu" pod obrady Rady Ministrów zostanie skierowany projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego. Również te rozwiązania - jak podkreślił Ziobro - mają na celu przyspieszenie postępowań m.in. poprzez "eliminację przypadków obstrukcji".



"Na przykład eliminujemy takie anachronizmy jak zasadę, że trzeba odczytać wszystkie dokumenty w sprawie, bo tego życzy sobie strona (postępowania)" - mówił.



Ponadto, poinformował Ziobro, do konsultacji międzyresortowych wkrótce ma trafić projekt służący walce z lichwą. "Musimy skończyć z sytuacją, że Polacy są oszukiwani przez lichwiarzy" - oświadczył szef MS.