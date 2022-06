Złoto drożało na zamknięciu i po decyzji FOMC

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena złota wzrosła w środę dzięki osłabieniu dolara i spadkowi rentowności obligacji USA.

Na poprzednich sesjach złoto taniało, bo umacniający dolar powodował, że stawało się droższe dla inwestorów dysponujących innymi walutami. Dodatkowo negatywnym czynnikiem był wzrost rentowności obligacji. W środę dolar słabł, a rentowności spadały, co pomogło odbić się kursowi złota od miesięcznego dołka, w którym znalazł się na zamknięciu poprzedniej sesji. Uncja złota z sierpniowych kontraktów drożała na zamknięciu sesji na Comex o 0,3 proc. do 1819,60 USD. Później, w handlu elektronicznym, złoto nadal drożało, także po ogłoszeniu podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych przez FOMC. Obecnie kurs rośne o 0,5 proc. do 1822,50 USD.