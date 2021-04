Cena złota rośnie, bo słabnie dolar i spadają rentowności obligacji USA, informuje Reuters.

Na rynku spot kurs złota rósł o 0,4 proc. do 1734,72 USD za uncję. To najwyższa cena od 26 marca. Na rynku futures złoto z czerwcowych kontraktów terminowych drożeje o 0,5 proc. do 1736,90 USD.