Złoto taniało nawet pomimo słabnięcia dolara i spadku rentowności obligacji. Pojawiły się opinie, że popyt na kruszec słabnie wraz z umacniającym się przekonaniem o minięciu szczytu inflacji. Złoto uważane jest tradycyjnie za zabezpieczenie przed nią i zwykle drożeje kiedy rynek spodziewa się wyższej dynamiki wzrostu cen.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z czerwcowych kontraktów spadał w środę o 0,2 proc. do 1955,60 USD. We wtorek spadał poniżej technicznego wsparcia na poziomie 1960 USD. Analitycy techniczni uważają, że może oznaczać to iż cena złota będzie poruszać się w najbliższym czasie w przedziale 1920-1960 USD.