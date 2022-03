Złoto nadal tanieje po największej przecenie od 14 miesięcy

Cena złota nadal spada w czwartek rano dzień po największej zniżce od stycznia ubiegłego roku, informuje Bloomberg.

Złoto notowane na rynku spot taniało w czwartek rano o 0,8 proc. do 1976,09 USD za uncję w Singapurze. W środę jego cena spadła o 2,9 proc., a we wtorek dochodziła nawet do 2070,44 USD i była tylko 5 USD niższa od rekordu z sierpnia 2020 roku.