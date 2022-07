Złoto najtańsze od 10 miesięcy

Złoto tanieje, bo rosną rentowności obligacji i nadal umacnia się dolar. Indeks amerykańskiej waluty jest obecnie najwyżej od ok. 20 lat. Alex Kuptsikevich z FxPro zauważył, że „złoto działa często jak antydolar z dźwignią”, dlatego obecne notowania kruszcu nie są zaskoczeniem.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota sierpniowych kontraktów spadał o 1,5 proc. do 1736,50 USD i był najniższy od września 2021 roku. Ostatni raz trwająca siedem sesji z rzędu przecena złota zdarzyła się w marcu 2019 roku, przypomina MarketWatch.

Po sesji złoto nadal taniało. Opublikowane pół godziny po jej zakończeniu „minutes” z ostatniego posiedzenia FOMC zasygnalizowały gotowość do dalszego agresywnego podwyższania stóp, co negatywnie wpłynie na notowania kruszcu. Obecnie kurs złota spada o 1,5 proc. do 1737 USD.