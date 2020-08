Złoto zdrożało

W poniedziałek cena złota wzrosła, ale bilans sierpnia jest ujemny.

Złoto drożało w poniedziałek dzięki słabnięciu dolara, którego indeks spadł w pewnym momencie najniżej od ponad dwóch lat. Notowaniom kruszcu sprzyjał także spadek rentowności obligacji USA. Ostatecznie na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 0,2 proc. do 1978,60 USD. W sierpniu złoto z wiodącego kontraktu staniało jednak o ok. 0,4 proc. Jest jednak o ok. 30 proc. droższe niż na początku roku.