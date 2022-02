Złoty traci po napaści Rosji na Ukrainę

Złoty osłabił się po napaści Rosji na Ukrainę. W czwartek w stosunku do euro ok. godz. 6.30 złoty tracił ponad 6 groszy, a w stosunku do dolara – ponad 8 groszy.

Napaść Rosji na Ukrainę mocno odbiła się na notowaniach złotego. W czwartek ok. 6.30 kurs złotego w stosunku do dolara wynosił 4,139 zł, czyli stracił ok. 2,22 proc. , a w stosunku do euro 4,646 zł, co oznacza spadek o blisko 1,5 proc.