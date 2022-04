Złoty umacnia się po decyzji RPP

"Dzisiejsza decyzja RPP zaskoczyła. Osobiście uważałem, że dojdzie do podwyżki o 75 pb, ale sądzę, że podniesienie stóp o 100 pb jest na ten moment dobrą decyzją. Do tej pory było tak, że jeśli rynek oczekiwał dużego ruchu na stopach, to RPP dostarczała podwyżki z dolnego przedziału oczekiwań. Dzisiaj jednak jest inaczej" – powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Jak powiedział Kwiecień, nawet po dzisiejszej podwyżce, realna stopa procentowa jest w dalszym ciągu dużo poniżej zera i to nawet przy założeniu, że jesteśmy optymistami w kwestii inflacji na przyszły rok.

"W tym punkcie, w którym obecnie jesteśmy, kiedy oczekiwania inflacyjne wymknęły się spod kontroli, nie ma innego wyjścia jak szybkie zacieśnianie polityki pieniężnej. Decyzję tę pozytywnie odebrał rynek, gdyż w dniu, kiedy mamy awersję do ryzyka na rynkach globalnych, co jest bardzo widoczne, złoty się umacnia. Jest to jasny przekaz, że decyzja została odebrana pozytywnie" – dodał ekonomista domu maklerskiego XTB.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dn. 6 kwietnia podwyższyła stopy procentowe o 100 pb - referencyjną do 4,50 proc., depozytową do 4,00 proc., lombardową do 5 proc., redyskontową weksli do 4,55 proc., dyskontową weksli do 4,6 proc.

Od października 2021 na siedmiu z rzędu posiedzeniach RPP podniosła stopę referencyjną łącznie o 440 pb. Po ostatniej podwyżce stopa referencyjna osiągnie najwyższy poziom od końca 2012 r.

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści spodziewali się, że RPP siódmy raz z rzędu podniesie stopy procentowe - o 50 lub 75 pb do 4,0-4,25 proc.

W czwartek, o godzinie 15.00 odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W godzinach porannych złoty był stabilny po nieco słabszej stronie rynku, a tuż przed decyzją RPP zaczął się umacniać. Po decyzji RPP złoty znacząco się umocnił i kurs EUR/PLN sięgnął 4,6060, a USD/PLN 4,2140. O godzinie 15,42 kurs EUR/PLN spada o 0,07 proc. do 4,6404, USD/PLN zniżkuje o 0,21 proc. do 4,2495.

Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a para EUR/USD rośnie o 0,14 proc. do 1,0920.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o krajowy dług, to uważam, że jeśli patrzeć tylko lokalnie, to byłbym w stanie zaryzykować tezę, że najgorsze już za nami jeśli chodzi o wzrosty rentowności na długim końcu krzywej. Mocniejsze podnoszenie stóp stwarza szansę na szybsze opanowanie inflacji ale również zwiększa prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego. Obydwa te czynniki są natomiast pozytywne dla obligacji, czyli przemawiają za spadkiem rentowności" – powiedział główny ekonomista XTB.

Zdaniem ekonomisty, na nasz dług wpływają również trendy globalne, a tam mamy perspektywę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed.

"Nie jesteśmy jednak bezludną wyspą na morzu globalnych rynków finansowych, a to oznacza, że na nasz rynek będzie mieć wpływ to, co dzieje się globalnie. A tutaj mamy perspektywę +dokręcania śruby+ przez Fed i w związku z tym wzrost rentowności na najważniejszych rynkach bazowych. Ten czynnik może sprawić, że w krótkim terminie na krajowym długu będzie trudniej o jakiś większy spadek rentowności" – powiedział Kwiecień.

"Jeśli jednak na kolejnych posiedzeniach RPP będzie postępowała konsekwentnie, to punkt zwrotny na krajowym długu może być już blisko" – zakończył ekonomista XTB.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 8,6 pb do 2,668 proc., a niemieckich rosną o 6,15 pb do 0,6735 proc.