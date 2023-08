Złoty w piątek mocniejszy do franka i do euro PAP

Złoty w piątek umocnił się wyraźnie w stosunku do franka szwajcarskiego. Zyskał także w stosunku do dolara i do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,46 zł.

