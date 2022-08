Złoty we wtorek rano traci do euro; umacnia się wobec dolara i franka

We wtorek rano polska waluta osłabia się wobec euro, zyskuje do dolara i franka szwajcarskiego. Kurs złotego traci wobec euro 0,11 proc., do 4,72 zł, zyskuje względem dolara o 0,12 proc., do 4,59 zł, a do franka szwajcarskiego 0,08 proc., za którego trzeba płacić 4,83 zł.

Andrzej Bogacz / Forum