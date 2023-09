Zmiana sytuacji na rynku ropy. Kurs dolara mocniejszy

W środę ceny ropy naftowej spadają po wcześniejszym wzroście, gdyż kurs dolara umacnia się, a niepewność na rynku związana z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej i Rosji została zniwelowana – podaje agencja Reuters.

Cena ropy Brent zniżkuje podczas środowej sesji o 59 centów, osiągając poziom 89,45 USD za baryłkę, natomiast amerykańskie kontrakty na ropę West Texas Intermediate (WTI) kosztują teraz 86,21 USD za baryłkę, co daje spadek o 48 centów.

Kurs dolara w górę względem innych walut

Kurs dolara zwyżkuje w stosunku do innych walut, osiągając poziom 104,69, bliski najwyższego wyniku od sześciu miesięcy. Może to wpłynąć na spadek popytu na ropę, ponieważ podnosi cenę dla osób korzystających z innych walut.

Z uwagi na obawy dotyczące dostaw ropy w najbliższym czasie, notowania kontraktów terminowych Brent na pierwszy miesiąc osiągnęły najwyższy poziom od 9 miesięcy, osiągając pułap 4,13 USD za baryłkę.

Jeśli chodzi o amerykańskie kontrakty terminowe na WTI, różnica między kontraktem miesięcznym a kontraktem sześciomiesięcznym wzrosła do 4,88 USD za baryłkę, co również jest blisko najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy.

Arabia Saudyjska i Rosja ogłosiły we wtorek, że będą kontynuować dobrowolne cięcia produkcji ropy do końca roku. Arabia Saudyjska obniży produkcję o 1 milion baryłek dziennie, a Rosja o 300 tys. baryłek dziennie. Cięcia te są uzupełnieniem wcześniejszej obniżki uzgodnionej przez OPEC+ i obowiązującej do końca 2024 roku.

Mimo to analitycy ostrzegają, że wzrost cen ropy może napotkać na przeszkody, ponieważ amerykańskie rafinerie przechodzą w okres konserwacji we wrześniu i październiku. Dodatkowo, potencjalnie wyższa podaż z Iranu, Wenezueli i Libii może wpłynąć na cenę ropy naftowej.