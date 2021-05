Zmiany, które z nami zostaną

Ostatnie miesiące postawiły do góry nogami nasze życie zarówno zawodowe, jak i prywatne. Zamknięci w domach na pracy zdalnej zmieniliśmy priorytety oraz oczekiwania. Z jakimi w związku z tym wyzwaniami musieli się zmierzyć pracodawcy, pytamy Małgorzatę Skibińską, dyrektor departamentu personalnego Provident Polska. Opowiada także o tym, jakie są sposoby Providenta na utrzymanie integracji zespołów i motywacji w nich – proszę uwierzyć, na przestrzeni czasu bardzo one ewaluowały. Poruszamy także ważny temat dbania o zdrowie psychiczne pracowników.

W pracy zdalnej poza brakiem bezpośredniej relacji z kolegami i przełożonymi najbardziej doskwiera nam zamknięcie i brak własnej przestrzeni do pracy właśnie. Problem narasta, gdy niewielką powierzchnią musimy się dzielić ze współmałżonkiem i dziećmi. Stąd gwałtowny wzrost popytu na mieszkania z wydzielonymi miejscami do pracy, ogródkami, tarasami, zieloną przestrzenią wokół osiedli. Klienci coraz większą wagę przywiązują także do rozwiązań proekologicznych zastosowanych w budynkach. O zmianach, jakie zaszły w oczekiwaniach klientów, rozmawiam z Jarosławem Krawczykiem, starszym specjalistą ds. PR Otodom.

W ostatnich miesiącach zmieniły się oczekiwania nie tylko nabywców mieszkań, lecz również najemców nieruchomości komercyjnych. To także efekt zmiany stylu pracy. Między innymi o tym, że firmy odchodzą od zatrudniania czasem tysięcy pracowników w jednym budynku centrali, na rzecz mniejszych, rozproszonych powierzchni, i o tym, że w budownictwie komercyjnym także coraz bardziej liczą się rozwiązania proekologiczne – mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. Komercjalizacji w TDJ Estate.