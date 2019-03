Zmierzch plastikowych jednorazówek

Parlament Europejski poparł 27 marca 2019 r. projekt dyrektywy Komisji Europejskiej wprowadzenia do 2021 r. zakazu sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i wprowadzenia nowych norm recyklingu butelek z plastiku.

Zakazem sprzedaży w UE objęte zostaną plastikowe sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki), talerzyki i inne naczynia, słomki do napojów, patyczki do uszu, rączki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubki. Do 2029 r. państwa członkowskie będą miały czas na osiągnięcie 90 proc. recyklingu plastikowych butelek. Nowe będą musiały być wytwarzane z użyciem materiału pochodzącego z recyklingu. Przynajmniej 25 proc. takiego wsadu należy osiągnąć przed 2025 r. i 30 proc. do 2030 r. Porozumienie rozszerza też stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. Dotyczy...