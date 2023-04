Grupa Time for Friends (TFF), właściciel m.in. portali Muno.pl, Rytmy.pl i Ftb.pl, a także serwisu i aplikacji Biletomat.pl, konsoliduje rynek sprzedawców biletów na wydarzenia sportowe i kulturalne. Właśnie przejęła kontrolę nad bileteriami Ticketos.pl i Bilety.fm, mocnymi w zachodniej i centralnej Polsce, które w minionym, swoim najlepszym roku sprzedały 300 tys. biletów. Biletomat sprzedał ich dwukrotnie więcej, co łącznie daje prawie 900 tys.

– Twórcy obu bileterii zostają z nami m.in. jako udziałowcy, by wspólnie rozwijać biznes. To dla nas kluczowe, ponieważ tego typu kompetencje są bardzo cenne. Przed nami integracja przejętych podmiotów, a następnie dalsza konsolidacja rynku. Rozmowy się toczą, planujemy w niedalekiej przyszłości ogłosić umowy z kolejnymi partnerami – komentuje Alex Kubaczewski, współzałożyciel i członek zarządu TFF.

„Po osiągnięciu pozycji lidera sprzedaży biletów na wydarzenia w Szczecinie i regionie, czuliśmy potrzebę dalszego rozwoju. Włączenie do grupy Time for Friends pozwala na dostęp do nowych narzędzi i najbardziej doświadczonego zespołu na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych atutów” – dodaje cytowany w komunikacie prasowym Konrad Pietracha, założyciel portalu Bilety.fm.

Rozwój w trudnym otoczeniu: Konrad i Alex Kubaczewscy, którzy kierują grupą Time for Friends, podkreślają, że wielu przedsiębiorców musi w obecnych warunkach rynkowych zrobić krok do tyłu, tymczasem oni prą do przodu. Uważają, że mają silną pozycję, a prognozy dla rynku eventów są optymistyczne, dlatego są gotowi do dalszej konsolidacji. materiały prasowe

Inwestorzy pomogą w kolejnych przejęciach

Przejęcia były możliwe dzięki wsparciu spółki Impera Invest wraz z grupą inwestorów. Znaleźli się w niej Paweł Witkiewicz, Krzysztof Zakrzewski (partner w kancelarii DZP), i Szymon Wałach – w przeszłości jeden z kluczowych menedżerów w PKO BP, a obecnie wiceprezes ds. cyfryzacji i strategii w InPoście. Grono uzupełnia Remigiusz Talarek, współzałożyciel Globtrotera, który z początkiem wieku połączył się z Rainbow Tours. Przez lata był wiceprezesem giełdowej spółki, a obecnie zasiada w jej radzie nadzorczej.

To nie pierwsze akwizycje grupy TFF. W 2021 r. Biletomat.pl kupił portale Wlotki.pl i Ftb.pl. Planuje dalszą konsolidację branży, a w realizacji tej strategii i pozyskiwaniu kapitału wesprze go powołana rada nadzorcza. Zasiadają w niej m.in. Grzegorz Kubica i Maciej Nowak, inwestujący na rynku nowych technologii, gamingu oraz IT.

– Jeszcze przed pandemią koronawirusa, która mocno uderzyła w branżę blokując wydarzenia rozrywkowe na kilkanaście miesięcy, obserwowaliśmy konsolidację: Allegro przejęło eBilet, a Empik Going. Z naszych analiz wynika, że rynek pozostaje jednak mocno rozdrobniony: jest sporo graczy z przychodami na poziomie 20-30 mln zł, a nawet więcej. Sporym wyzwaniem jest rywalizacja z tak dużym graczem jak np. Allegro, dlatego obraliśmy własną drogę. W 2021 r. przejęliśmy portale Wlotki.pl i Ftb.pl., co okazało się strzałem w dziesiątkę, a teraz sfinalizowaliśmy akwizycję Ticketos.pl i Bilety.fm, które były w trakcie połączenia. Stopniowo będziemy włączać je w nasze struktury, by uzyskać jak najlepsze efekty synergii – mówi Alex Kubaczewski.

20 lat na rynku

Grupą TFF kierują bracia Alex i Konrad Kubaczewscy. W 2003 r. założyli serwis Muno.pl, w 2013 r. Biletomat, a w kolejnych latach rozszerzali zakres działalności. Firma podaje, że miesięczny zasięg jej mediów to 2,5 mln wizyt, a jej profilów w mediach społecznościowych – 6 mln. Biletomat oferuje wejściówki na 30 tys. wydarzeń rozrywkowych w ciągu roku.

– Kontrolowany przez nas biznes zwiększył w 2021 r. przychody z ok. 24 do 30 mln zł, a ubiegłoroczna sprzedaż osiągnęła poziom 50 mln zł. Wyniki w ostatnich latach były obciążone dużymi inwestycjami m.in. w przejęcia, technologię – w tym autorski system bileterii i aplikację – oraz w zespół. Ściągnęliśmy kilkunastu specjalistów z dużym stażem, zatrudniamy ok. 40 pracowników – informuje Alex Kubaczewski.

Ten rok zaczął się dla spółki dobrze. W pierwszym kwartale urosła organicznie o kilkanaście procent, a dzięki akwizycji zwiększa udział w rynku.

– W tym roku planujemy osiągnąć jako grupa przychody na poziomie ok. 100 mln zł i kilkuprocentową marżę EBITDA – mówi przedsiębiorca.