Zrównoważony miedziowy ład

Podejście proekologiczne to dziś ważna wartość, którą mają na uwadze wielkie firmy przemysłowe. Idea neutralności klimatycznej to zaś cel, do którego dążą zarówno politycy, jak i przedstawiciele biznesu.

Szczególna pod tym względem jest branża metali nieżelaznych. Firmy z tego sektora mają bowiem na uwadze nie tylko działania proekologiczne związane z ich własnymi procesami produkcyjnymi (takie jak inwestowanie w neutralne dla środowiska źródła energii), ale także — za sprawą unikatowych wartości swego produktu — zapewnienie możliwości budowania Zielonego Ładu na całym naszym kontynencie.