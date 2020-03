ZUS udostępnia oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej wzór oświadczenia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

Zgodnie z przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).



"Co ważne okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem. Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki można znaleźć na stronie internetowej ZUS" - wyjaśnia prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska.



Pracownik powinien przekazać oświadczenie pracodawcy, zleceniobiorcy – swojemu zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.



"Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki" – dodaje profesor Uścińska. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.



Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.



W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych. W czwartek i piątek nauczyciele będą opiekować się dziećmi, nie będą jednak prowadzone zajęcia dydaktyczne. Od poniedziałku 16 marca szkoły będą całkowicie zamknięte (szkoły ponadpodstawowe będą zamknięte od czwartku).



Dzieci poniżej 8. roku życia jest w systemie edukacji 2,18 mln. Dzieci w wieku 8-14 lat jest 2,3 mln.