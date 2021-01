ZUS: wciąż można się zgłaszać do Małego ZUS-u plus

Już prawie 300 tys. osób zgłosiło się do Małego ZUS-u plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS-u plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego – przypomina prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Do Małego ZUS-u plus można się zgłaszać od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.