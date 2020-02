Związkowcy wznowili rozmowy z zarządem PGG

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wznowili w piątek prowadzone przy udziale mediatora rozmowy z zarządem spółki. Niezależnie od trwających mediacji płacowych, mają też przypieczętować wypracowane dzień wcześniej porozumienie ws. zasad wypłaty tzw. czternastej pensji.

Kształt porozumienia w sprawie "czternastki" wynegocjowano podczas czwartkowych rozmów w Katowicach, z udziałem szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, wicepremiera Jacka Sasina i jego zastępcy Adama Gawędy. W piątek - po akceptacji wszystkich 13 związków z PGG - porozumienie ma zostać podpisane.



Według informacji związkowców ustalono, że w kopalniach, które w ub. roku wykonały lub przekroczyły plany wydobycia węgla, górnicy otrzymają 112 proc. "czternastki", a w tych, które nie wykonały planu - od 95 do 97,5 proc. tego świadczenia. Spółka nie podała dotąd, o ile zwiększy to pulę środków przeznaczonych na nagrodę roczną, wobec pierwotnie zakładanych 331 mln zł.



Niezależnie od zakończonego kompromisem sporu dotyczącego zasad wypłaty "czternastki" w PGG trwają mediacje płacowe w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Związkowcy zgłosili postulat podwyżki płac w tym roku o 12 proc., choć w czwartek przedstawiciele strony społecznej sygnalizowali możliwość modyfikacji tego stanowiska.



W końcu stycznia, podczas poprzedniej rundy negocjacji, związkowcy uznali mediacje za zakończone niepowodzeniem i ogłosili pogotowie strajkowe. Później deklarowali, że jednak przyjdą na piątkowe spotkanie, aby podpisać protokół rozbieżności. Oznaczałoby to formalne zamknięcie mediacji i - zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - otworzyłoby drogę do organizacji referendum strajkowego i legalnych protestów.



Podczas czwartkowych rozmów z udziałem wicepremiera Sasina nie osiągnięto porozumienia w sprawie podwyżek. Zarząd PGG i szefowie resortu aktywów państwowych zaproponowali, by rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń wznowić latem, gdy znane będą wyniki osiągnięte przez spółkę w pierwszym półroczu br. Wicepremier Sasin zadeklarował, że jeżeli firma wypracuje zysk, możliwe będą rozmowy o podwyżkach.



Związkowcy oświadczyli w czwartek, że podtrzymują swoje postulaty płacowe i nadal chcą na ten temat rozmawiać. Podtrzymali też ogłoszony w środę harmonogram dalszych działań - 17 lutego dwugodzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach, 25 lutego referendum strajkowe i 28 lutego manifestacja w Warszawie.



Oprócz postulatów podwyżki płac oraz korzystniejszych zasad wypłaty "czternastki" związki chcą też rozwiązania problemu nieodbierania zakontraktowanego węgla przez energetykę. Ponadto, sprzeciwiają się - jak mówią - "cichej likwidacji kopalń".



Wicepremier Sasin zadeklarował w czwartek rozmowy z firmami energetycznymi na temat odbioru zakontraktowanego w PGG węgla i ocenił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny już importować tego surowca. Wiceminister Gawęda i prezes PGG Tomasz Rogala potwierdzili, że rozważane jest łączenie ze sobą kolejnych kopalń, by podnieść ich efektywność. Ma to być konsultowane ze stroną społeczną.



Rozpoczęte w piątek przed południem rozmowy związkowców z zarządem PGG prawdopodobnie potrwają kilka godzin. Po rundzie mediacji płacowych zaplanowano odrębne spotkanie dotyczące porozumienia w sprawie zasad wypłaty "czternastki" za ubiegły rok.