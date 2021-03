Zwierzęta potrzebują co najmniej tak dobrej pielęgnacji jak ludzie

Rozmowa z Tomaszem Rajzą, prezesem Laboratorium DermaPharm.

Środki pielęgnacyjne dla zwierząt wymagają rozwiązań nie mniej wyrafinowanych niż produkty kosmetyczne dla ludzi. Biorąc pod uwagę wielość typów skóry i okrywy włosowej psów, okazuje się, że opracowanie dobrych jakościowo kosmetyków dla zwierząt jest częstokroć trudniejsze niż dla ludzi – mówi Tomasz Rajza, prezes Laboratorium DermaPharm.

Jeszcze do niedawna uważano, że potrzeby zwierząt w zakresie pielęgnacji są dużo mniejsze niż ludzi. Badania prowadzone przez Laboratorium DermaPharm przeczą tej opinii.

To prawda, przez wiele lat produkty do pielęgnacji zwierząt nie cieszyły się poważaniem, a zdarzało się, że były obiektem kpin. Panowała powszechna opinia, że szampon dla psów może produkować każdy i nie potrzeba do tego skomplikowanej receptury. Tymczasem środki pielęgnacyjne dla zwierząt wymagają rozwiązań nie mniej wyrafinowanych niż produkty kosmetyczne dla ludzi. Biorąc pod uwagę wielość typów skóry i okrywy włosowej psów, okazuje się, że opracowanie wysokiej jakości kosmetyków przeznaczonych dla zwierząt jest częstokroć trudniejsze niż opracowanie dobrych kosmetyków dla ludzi. Dodatkowo wiedza na temat właściwej pielęgnacji czworonogów jest wciąż dużo mniejsza niż wiedza kosmetologów na temat ludzkiej skóry. Stawia to przed nami większe wyzwania niż przed producentami kosmetyków przeznaczonych dla człowieka. DermaPharm wkłada wiele wysiłku w pozyskiwanie wiedzy o dobrostanie zwierząt, również poprzez inwestowanie w badania mające się przyczynić do rozbudowania tej wiedzy. Robimy to dzięki wspieranej przez nas Fundacji Dr. Seidla, która sponsoruje projekty badawcze w wielu dziedzinach związanych z dobrostanem i pielęgnacją zwierząt. Możemy z dumą przyznać, że w badaniach nad niektórymi z nich jesteśmy pionierami nie tylko w Polsce, lecz również w skali światowej. To pozwala nam z sukcesem przenosić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kosmetologii i nauk weterynaryjnych do produktów pielęgnacyjnych dla zwierząt.

„Primum non nocere” to nie tylko naczelna zasada lekarzy, ale również bardzo ważne motto w państwa firmie. Co sprawia, że klienci wam ufają?

Przede wszystkim produkujemy preparaty, które są bezpieczne i dobre dla zwierząt. Działamy z myślą o tym, aby każdy konsument – opiekun psa czy kota, miał gwarancję, że kupując produkty naszych marek, nie zaszkodzi swojemu podopiecznemu. Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia nauk weterynaryjnych i współpracujemy z najlepszymi ekspertami w tych dziedzinach. Unikamy podążania za modami takimi, jak wykorzystanie niektórych zapachów w szamponach, jeśli nie mają one solidnego uzasadnienia w nauce o zwierzętach. Nasza polityka jest zorientowana na długotrwałe budowanie zaufania klienta, a nie na szybki jednostkowy zysk. Nasz zakład produkcyjno-magazynowy, mieszczący się w Nasielsku, spełnia wymagania HACCP oraz kosmetycznego GMP, wdrożyliśmy również systemy zapewnienia jakości ISO. Rozwijając park maszynowy, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przykładamy wielką wagę do procesu rekrutacji nowych pracowników. Chcemy, aby pracujące u nas osoby legitymowały się nie tylko dużą wiedzą i zaangażowaniem w funkcjonowanie firmy, lecz również żeby pasowały do kultury organizacyjnej i reprezentowanych przez nas wartości. Nieustannie, od początku istnienia Laboratorium DermaPharm, zależy nam na budowaniu i umacnianiu opinii solidnego partnera biznesowego i dostawcy produktów, które można polecać konsumentom z pełnym przekonaniem.

Które produkty z katalogu Laboratorium DermaPharm zasługują na szczególną uwagę?

W swoim portfolio mamy ponad 200 propozycji, jednak najbardziej dumni jesteśmy z innowacyjnych rozwiązań, które wdrożyliśmy, tworząc produkty z kategorii pielęgnacyjnej. Receptury naszych szamponów dla psów i kotów to efekt wieloletnich prac laboratoryjnych, dzięki temu specyfiki te nie tylko usuwają zabrudzenia, ale też renatłuszczają skórę zwierzęcia, pomagając w zachowaniu jej naturalnej bariery ochronnej. Warto przedstawić zwłaszcza dwie linie pielęgnacyjne. Szampony marki Dr Seidel to od wielu lat nasze flagowe dermokosmetyki, cieszące się uznaniem branży zoologicznej i opiekunów zwierząt. Z właściwości preparatów tej serii korzystają bardzo chętnie również lekarze weterynarii. Kosmetyki Champ-Richer z kolei to marka przeznaczona do profesjonalnej pielęgnacji czworonogów w domowych warunkach. W tej linii zadbaliśmy, aby dobór oraz poziomy stężeń poszczególnych składników były dostosowane do wymagań różnych rodzajów sierści psów i kotów. Nasi konsumenci doceniają także estetykę marki Champ-Richer, twierdząc, że szampony dla ich pupili „wyglądają jak kosmetyki z luksusowej drogerii dla ludzi”.

Czas pandemii jest trudny dla wielu przedsiębiorstw. Jak państwo poradzili sobie z tą sytuacją?

Z biznesowego punktu widzenia okres pandemii jest dla branży zoologicznej bardzo korzystny. Część opiekunów posiadających zwierzęta w okresach większej izolacji przeniosła się z pracą do domów, gdzie przebywali wiele godzin dziennie w towarzystwie pupili. Ta nietypowa sytuacja skłoniła ludzi do skierowania znacznie większej uwagi na zwierzęta domowe i ich potrzeby. Wiele osób, które wcześniej nie posiadały czworonoga, poczuło, że okres pandemii to właściwy moment na podjęcie decyzji o zaopiekowaniu się zwierzęciem, czego konsekwencją były liczniejsze adopcje szczeniąt, kociąt czy świnek morskich. Wiązało się to z potrzebą skompletowania wyprawki oraz koniecznością zadbania o adaptację nowego członka rodziny do otoczenia. W tych zadaniach wielokrotnie pomagały także nasze produkty. Bardzo nas cieszy zainteresowanie adopcjami, dzięki temu więcej czworonogów może znaleźć dom, a nowi właściciele mogą odczuć korzyści płynące z budowania więzi emocjonalnej ze zwierzęciem.