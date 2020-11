Zysk ArcelorMittal wyższy niż oczekiwano

Największy na świecie producent stali zanotował w trzecim kwartale spadek zysku EBITDA o 15 proc., ale okazał się wyższy niż oczekiwali analitycy, pisze Reuters.

ArcelorMittal poinformował, że zysk EBITDA wyniósł w trzecim kwartale 901 mln USD, czyli był o 63 mln USD wyższy od prognozowanego średniego wyniku. Koncern produkujący 5 proc. globalnej stali poinformował, że zredukował dług netto do docelowych 7 mld USD na koniec kwartału i jest on najniższy od powstania firmy w 2006 roku. Dlatego spółka uważa, że jest w miejscu, w którym może zacząć wypłacać gotówkę akcjonariuszom. ArcelorMittal sprzedaje aktywa w USA za 1,4 mld USD w gotówce i akcjach, co umożliwia mu wykupienie części własnych akcji za 500 mln USD. Kurs spółki rośnie w czwartek o 1,4 proc.