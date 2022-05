Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W I kwartale 2022 r. zysk netto BNP Paribas BP wzrósł o 69 proc. do 277,7 mln zł. To rezultat zgodny z konsensem prognoz analityków według PAP.

Wynik odsetkowy banku zwiększył się o 37 proc. do 1 mld zł, a wynik z prowizji o 22 proc. do 301 mln zł. Koszty ogółem wzrosły o 16 proc. do 775 mln zl, a saldo rezerw o jedną trzecią do -79 mln zł.