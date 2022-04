Zysk Goldman Sachs za I kw. lepszy od oczekiwań

Zysk Goldman Sachs w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 3,83 mld USD, czyli 10,76 USD na akcję i był o 43 proc. niższy niż rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez Refinitiv oczekiwali zysku na akcję w wysokości 8,89 USD.

Całkowite kwartalne przychody spadły o 27 proc. rok do roku do 12,93 mld USD, zaś przychody z bankowości inwestycyjnej o 36 proc. rok do roku do 2,41 mld USD. To efekt m.in. rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Pozytywnie wyróżniła się jednostka zajmująca się zarządzaniem majątkiem, której przychody wzrosły o 21 proc. rok do roku do 2,1 mld USD.