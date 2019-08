Zysk JSW w II kwartale wyniósł 133,3 mln zł

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku.

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 76,6 mln zł do 135,5 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 114 mln zł.



Zysk operacyjny grupy wyniósł 188,2 mln zł wobec 446 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 146,1 mln zł.



Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że zysk EBITDA wyniósł 442,3 mln zł wobec 631 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 360,9 mln zł.



Przychody grupy JSW spadły do 2,21 mld zł z 2,42 mld zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku.



Po pierwszym półroczu 2019 r. JSW ma 536,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 1.078 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy JSW spadła do 1.171,1 mln zł z 1.767,1 mln zł w I półroczu 2018 roku.



EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (m.in. nagrodę jednorazową) spadła do 1.326,4 mln zł z 2.019,2 mln zł rok wcześniej.



EBITDA segmentu Węgiel wyniosła 930,6 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 1.526,4 zł. EBITDA segmentu Koks wyniosła 188,9 mln zł wobec 167,6 mln zł w I połowie 2018 roku. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 93,8 mln zł, wobec 79,5 mln zł przed rokiem.



Przychody spadły do 4,7 mld zł zł z 4,9 mld zł w I półroczu 2018 roku.