Zysk netto GPW wyniósł w pierwszym półroczu blisko 84 mln zł

W pierwszym półroczu 2021 Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący blisko 84 mln zł i był wyższy o ponad 15 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. - poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie.

Giełda podała, że skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 83,9 mln zł. Był on o 11,2 mln zł (15,3 proc.) wyższy niż w pierwszym półroczu 2020 r. Wyjaśniono, że było to skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży z poziomu 198,6 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r. do poziomu 209,4 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost o 5,4 proc.).