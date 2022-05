Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W I kwartale 2022 r. zysk netto InPostu, operatora paczkomatów, spadł o 29 proc. do 69,4 mln zł.

Wynik EBITDA (skorygowany) wzrósł o 23 proc. do 409,1 mln zł, a przychody o 94,4 proc. do 1,54 mld zł. W Polsce przychody zwiększyły się o 16,6 proc. do 911,6 mln zł.