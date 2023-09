Podium rankingu popularności nie zmieniło się, ale poza nim jest kilka nowości.

W sierpniu akcjonariuszom Orlenu przyznane zostało prawo do sutej dywidendy, a ostatniego dnia miesiąca doszło do jej wypłaty, ale nie zmieniło to średnioterminowego obrazu notowań koncernu. Akcje od dłuższego czasu są słabsze od WIG, co jednak nie przeszkadza w tym, by były dla drobnych inwestorów z GPW wyborem numer jeden.

Dość wąski trend boczny, widoczny w notowaniach KGHM, nie zniechęca inwestorów do szukania zysków na akcjach miedziowego koncernu. Ponownie zajęły one drugie miejsce w zestawieniu PB, przygotowanym na podstawie rankingów cząstkowych z sześciu czołowych biur maklerskich. Trzecim wyborem były walory CD Projektu, których cena w sierpniu była pod presją, ale już na początku września doszło do dynamicznego wybicia, a powodów do spekulacji jest aż nadto.

Na czwarte z siódmego miejsca awansowała JSW, gdzie część drobnych inwestorów uparcie walczy o wypłatę dywidendy za 2022 r. Na to się jednak nie zanosi, zwłaszcza że kształtów nabrała zapłata przez spółkę podatku od nadzwyczajnych zysków, osiągniętych w ubiegłym roku. Zarząd firmy oszacował, że danina sięgnie 1,6 mld zł.

Piąte miejsce, podobnie jak w lipcu, zajęło Allegro, a na kolejnej pozycji pojawił się Cyfrowy Polsat, w poprzednich miesiącach nieobecny w rankingu. Zmieniło się to za sprawą gwałtownego spadku notowań. Giełdowa grupa Zygmunta Solorza mierzy się z wyższymi kosztami długu i ograniczeniem wydatków przez konsumentów. Na dywidendę trzeba będzie poczekać, ale analitycy pozytywnie oceniają duże inwestycje.

Po przerwie do szerokiej czołówki wrócił CI Games, w rankingu awansował także Tauron, którego notowania mocno rosły po informacjach o tworzeniu NABE. Inwestorzy chętnie kupowali także akcje PGE, ale wystarczyło to do zajęcia piętnastej pozycji w zestawieniu. Wyżej znalazły się m.in. XTB i Medicalgorithmics, dwa banki - PKO BP i Alior, a także jedna z nowości - Mostostal Zabrze.