210 wysp handlowych w sieci NeoNail

W galeriach handlowych przybywa wysp handlowych sieci NeoNail. Rok 2018 producent lakierów hybrydowych do paznokci zamknął z 210 punktami sprzedaży w 104 miastach. Marka oferująca produkty i usługi do pielęgnacji paznokci jest liderem w swojej branży w tej kategorii. Poza galeriami produkty NeoNail można kupić w blisko 1000 punktach w całej Polsce. W większości są to multibrandowe drogerie. Sieć dystrybucji uzupełnia najczęściej odwiedzany w branży e-sklep www.NeoNail.pl

Łącznie w 2018 roku otworzono 67 punktów, w tym 26 wsyp franczyzowych i 40 własnych. Tylko w grudniu 2018 r. stoiska firmowe NeoNail rozpoczęły działalność w galeriach: Ptak Outlet Rzgów, Trzy Korony w Nowym Sączu, Forum Gdańsk, Galeria Krupówki 40 oraz Hosso Gubin.

Obecnie działa 136 własnych i 64 franczyzowych punktów sprzedaży w galeriach handlowych. To najwięcej na polskim rynku w branży lakierów hybrydowych. Kluczem do sukcesu jest kompilacja kilku czynników: innowacyjnego produktu oraz kompleksowej oferty dostosowanej do najbardziej wymagających klientów.

„Odpowiadamy na potrzeby rynku. Oferujemy ponad 2500 produktów, w tym ponad 300 kolorów lakierów hybrydowych oraz niezbędne akcesoria do stworzenia perfekcyjnej stylizacji paznokci. Wystarczy wspomnieć, że tylko w 2018 roku wprowadziliśmy ponad 100 nowych produktów. Nie ustajemy w wysiłkach i ciągle zaskakujemy nasze klientki. Co ważne lakiery NeoNail posiadają certyfikaty i atesty, a także zostały przebadane dermatologicznie” - przekonuje Sabina Frąckowiak, manager ds. sieci franczyzowej NeoNail.

W planach na 2019 rok jest dalsza ekspansja. Nowoczesny design, duża powierzchnia ekspozycyjna i szeroki asortyment to wyróżniki wysp handlowych marki. Punkty NeoNail można otwierać zarówno w formie sklepów, jak i wysp handlowych. Nie ma opłat licencyjnych, franczyzowych ani marketingowych. „Proponujemy różne warianty kosztowe naszym potencjalnym franczyzobiorcom. W ramach naszego programu przygotowujemy indywidualny projekt wyspy lub lokalu dostosowany do potrzeb partnera. Oferujemy pełne wsparcie marketingowe oraz szeroki wachlarz promocji na inaugurację wyspy” – dodaje Sabina Frąckowiak.

NeoNail od 2006 roku konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku kosmetycznym. Marka oferuje ponad 300 kolorów lakierów hybrydowych oraz akcesoria niezbędne do stylizacji i pielęgnacji paznokci. NeoNail należy do firmy Cosmo Group, która posiada w swoim portfolio również inne marki kosmetyczne: NEO Make Up, Revi Titanum Nails, Black Lashes oraz MylaQ.

