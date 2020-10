Maseczki i zachowanie dystansu dobrą ochroną przed COVID-19 [BADANIE]

Utrzymanie co najmniej metrowej odległości między ludźmi, noszenie masek, przyłbic czy gogli to skuteczne metody ochrony przed COVID-19 - pokazała analiza opublikowana na łamach „The Lancet”. Maseczki mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem z 13 do 3 proc.