Na kursie CD Projektu trwa przeciąganie liny po wczorajszej głębokiej przecenie, wywołanej negatywną rekomendacją od Bank of America. Obrotami akcje producenta gier biją dziś inne spółki.

Kurs Arctic Paper po korekcie powraca do wzrostu. Co wynika z analizy technicznej wykresu? Obejrzyj webinar>>

ML System zyskuje po zawarciu umowy ze spółką Tauronu, zasygnalizowanej już 8 czerwca. Wartość to 49 mln zł (przychody w 2021 r. wyniosły 188 mln zł). Umowa dotyczy dostawy paneli fotowoltaicznych.

Na NewConnect załamał się kurs Live Motion Games. Wczoraj odbyła sie premiera “Builder Simulatora”, a peak na platformie Steam wyniósł 1395 graczy. Premierę wczoraj miała też gra “Green Gell VR” (Incuvo). Peak wyniósł 236 graczy, a kurs spółki również spada.

W górę idzie za to kurs Metaversum, spółki, która ogłosiła rozpoczęcie działalności na rynku militarnym. Co to w praktyce oznacza?

“Emitent zamierza wykorzystać posiadane przez niego zasoby i kompetencje w szczególności przy tworzeniu produktów w obszarach informatycznych systemów pola walki, robotyki i kryptografii, przy użyciu technologii blockchain” - podała spółka, która w 2021 r. miała 378 tys. zł przychodów i 459 zł zyski operacyjnego.