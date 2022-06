5 gorących spółek na sesji 13 VI 2022

1. Notowania Suneksu kontynuują zwyżkę, w czym nie przeszkadza ani załamanie na niemal całym rynku, ani fatalny sentyment do branży OZE. Od początku roku akcje podrożały o 165 proc.

2. Notowania Biomaximy rosną po informacji o wprowadzeniu przez spółkę do obrotu testu na małpią ospę. Pierwszy przypadek tej choroby w Polsce zdiagnozowano w ubiegłym tygodniu.

“Test przygotowany jest w formie zliofilizowanej, czyli od razu w probówkach, kompatybilnych ze zdecydowaną większością termocyklerów qPCR. Pozwala to wydłużyć ich czas przydatności do użycia testu oraz umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej, co będzie istotne w nadchodzącym sezonie letnim” – powiedział Łukasz M. Urban, prezes zarządu BioMaximu, cytowany w informacji prasowej.

3. Kurs Live Motion Games spada o 40 proc., po spadku o 43 proc. na sesji w piątek. Dzień wcześnie odbyła się premiera gry “Builder Simulator”. Nie wzbudziła one nadzwuczajnego zainteresowania graczy, co potwierdził raport sprzedażowy - przez 72 godziny sprzedano 26,5 tys. sztuk (wishlista wynosiła 225 tys. osób), a zwroty wyniosły około 10 proc. sprzedaży. Koszty wytworzenia, marketingu i lokalizacji gry wyniosły 2 mln zł.

4. Kurs PKN Orlen, podobnie jak Lotosu, pozostaje niewzruszony na rynkową zawieruchę.

5. Kurs Starward Industries spada w dwucyfrowym tempie. 11 bit studios zostało wydawcą gry „Niezwyciężony”, której producentem jest krakowska spółka. Dołączy też do grona jej akcjonariuszy.