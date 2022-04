Na sesji w czwartek wyróżniają się KPPD, Ultimate Games, Asbis, CD Projekt i Atal.

1. Kurs KPPD wystrzelił po publikacji wstępnych wyników za I kwartał. Przychody w tym okresie wzrosły o 61 proc. do 139,7 mln zł, EBITDA zwiększyła się z 8,8 do 29,6 mln zł, a zysk netto z 4 do 20,6 mln zł.