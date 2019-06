ABW zatrzymała sześć osób z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymała sześć osób - obecnych i byłych urzędników Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu - dowiedziała się PAP.

Według śledczych mieli oni przekroczyć swoje uprawnienia lub nie dopełnić obowiązków służbowych.



"Funkcjonariusze delegatury ABW w Katowicach zatrzymali w środę pięć kobiet i mężczyznę. To kolejne osoby objęte śledztwem wyłączonym ze sprawy zatrzymanego przez ABW byłego naczelnika tego urzędu skarbowego Marcina K." – powiedział PAP w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



Według nieoficjalnych informacji PAP zatrzymane to byłe zastępczynie naczelnika US - Aleksandra D., Małgorzata M. i Tatiana P. a także kierująca wieloosobowym stanowiskiem pracy postępowań podatkowych Grażyna W. i kierowniczka samodzielnego referatu egzekucji administracyjnej w tym US Bernadeta I. Mężczyzna zatrzymany przez ABW to b. kierownik działu postępowań podatkowych, Marcin W. - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.



"Wszystkim zatrzymanym przez ABW w prowadzonym śledztwie zarzuca się, że będąc funkcjonariuszami publicznymi w okresie od 2012 do 2017 roku, przekroczyli swoje uprawnienia lub nie dopełnili obowiązków działając na szkodę interesu Skarbu Państwa i dla osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty" – zaznaczył Żaryn. Przestępstwo miało polegać na nienależytym zabezpieczeniu roszczeń publiczno-prawnych - dodał.



Rzecznik podał, że takie działania zatrzymanych doprowadziły m.in. do uzyskiwania nienależnych zwrotów podatku VAT przez grupy przestępcze oraz do ukrycia majątku przez nierzetelnych podatników.



Podał, że ogółem w latach 2009-17 Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu dokonał zwrotów podatku VAT na ponad 24 mld zł.



Szefa Pierwszego Śląskiego US w Sosnowcu Marcina K. ABW zatrzymała pod koniec lutego 2017 r. jako podejrzanego o przyjmowanie łapówek na ponad 160 tys. zł. K. w sierpniu 2017 r, popełnił samobójstwo w areszcie. Obecne zatrzymania, to wynik śledztwa w jego sprawie i kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w tym urzędzie.



Jedna z zatrzymanych obecnie przez ABW - Bernadeta I. jest już oskarżona w podstawowym wątku sprawy o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W tej części sprawy akt oskarżenia objął 12 osób.



Żaryn zaznaczył, że sprawa prowadzona przez ABW i funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów - komórki KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach jest wielowątkowa i nadal rozwija się.



"Niewykluczone są zatrzymania kolejnych osób" – podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik ministra.