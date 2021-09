ADB obniża prognozy dla Azji

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) oczekuje niższego wzrostu azjatyckich gospodarek, m.in. z powodu nowych wariantów koronawirusa. Podkreśla też rosnące rozbieżności między tempem rozwoju krajów które szybko wdrożyły i prowadzą program szczepień, a tymi, które w tym temacie mają duże zaległości.

Według najnowszej projekcji, PKB dla całego regionu Azji ma w tym roku wzrosnąć o 7,1 proc. Wcześniejsza, kwietniowa prognoza zakładała wartość na poziomie 7,3 proc. W roku 2020 z powodu wybuchu pandemii PKB skurczył się o 0,1 proc. ADB oczekuje również niższego tempa w roku 2022, które ma wynieść 5,4 proc.

Prognozy wzrostu dla Chin, największej gospodarki regionu, pozostały na poziomie 8,1 proc. w 2021 r. i 5,5 proc. w przyszłym roku. W górę zweryfikowano z kolei tegoroczne projekcje dla Hongkongu, Korei Południowej i Tajwanu.

W dół natomiast poszły oczekiwania dla Azji Południowo-Wschodniej. ADB skorygował wzrost do 3,1 z 4,4 proc. przy obniżonych prognozach dla Indonezji, Malezji, Tajlandii i Wietnamu. Szacunkowy wzrost w tym roku dla Indii został zredukowany do 10 proc. z oczekiwanych w kwietniu 11 proc. Tymczasem szacunki dla PKB regionu Azji Centralnej wzrosły na ten roku z 3,4 do 4,1 proc.

W raporcie napisano, że nierównomierny postęp szczepień przyczynia się do rozbieżności ścieżek wzrostu. Część państw, które szybko wprowadziły szczepionki i „kontrolują” epidemie, uniknęło ostrzejszych ograniczeń, co pozwoliło im skorzystać z rosnącego globalnego popytu.