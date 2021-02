Adidas wystawia na sprzedaż markę Reebok. Niemiecka firma chce rozstać się ze swoją amerykańską spółką zależną, ponieważ 15 lat po przejęciu drugiemu co do wielkości producentowi sprzętu sportowego na świecie nie udało się rozwinąć marki - informuje we wtorek portal tygodnika "Der Spiegel".

fot. Bloomberg