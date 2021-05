Plan restrukturyzacyjny jaki wdrażać będzie irlandzki przewoźnik lotniczy, Aer Lingus obejmuje poważne redukcje miejsc pracy. To następstwo wysokich strat jakie linia ponosi w związku z pandemią koronwirusa, donosi Reuters.

Przewoźnik w pierwszym kwartale 2021 r. stracił na poziomie netto 103 mln EUR, a już i tak korzysta z rządowej pomocy. Restrukturyzacja ma dotyczyć m.in. zamknięcia bazy na lotnisku Shannon, jednego z czterech głównych węzłów krajowych oraz tymczasowego wstrzymania działalności w bazie na lotnisku w Cork. W obu lokalizacjach ma być też przeprowadzona weryfikacja i przegląd operacji obsługi naziemnej .

Skumulowany wpływ kryzysu w ciągu ostatnich 15 miesięcy oznacza, że konieczne są natychmiastowe działania i zmiany strukturalne… w celu wygenerowania gotówki potrzebnej do odbudowy kondycji finansowej – napisała w oświadczeniu Aer Lingus, która razem z British Airways i Iberią należy do International Airlines Group. Podkreślono równocześnie, że po pandemii linii stanie się wyraźnie mniejsza co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na pracowników.