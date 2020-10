Akademia PARP kształci za darmo

Wiele e-szkoleń bije rekordy popularności wśród przedsiębiorców. Do końca roku pojawi się sporo nowości.

Większość przedstawicieli biznesu kojarzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) tylko z rozdzielaniem unijnych dotacji. Nic bardziej mylnego. W ofercie rządowej agencji są biznesowe kursy z takich dziedzin, jak m.in. finanse, marketing, prawo i zarządzanie. Dostęp do nich jest bezpłatny. Można w nich uczestniczyć, nie wychylając nosa z biura. Jak to działa? Akademia PARP to interaktywna platforma szkoleniowa. Dostępne na niej kursy pomagają przedsiębiorcom podnosić kwalifikacje związane z prowadzeniem firmy. Co ważne, mogą oni zgłaszać zapotrzebowanie na nowe szkolenia. Przedstawiciele rządowej agencji wsłuchują się w ich głos i wzbogacają ofertę Akademii PARP o kolejne nowości.