Akcje na Wall Street zakończyły sesję niżej

Dow Jones Industrial Average spadł dzisiaj o 215,65 punktu, czyli 0,69 proc., do 31 072,61, S&P 500 stracił 32,31 punktu, czyli 0,84 proc., osiągając poziom 3830,85, a Nasdaq Composite spadł o 92,37 punktu, czyli 0,81 proc., dochodząc do pułapu 11 360,05.

Po solidnych wzrostach na rozpoczęcie sesji po wynikach Bank of America i Goldman Sachs Group Inc, sektor finansowy S&P osłabił się do zamknięcia.

Akcje Apple zmieniły kurs i spadły o 2,1 proc., osiągając poziom 147,1 USD po raporcie Bloomberga, w którym podano, że firma planuje spowolnić wzrost zatrudnienia i wydatków w przyszłym roku w niektórych jednostkach, aby poradzić sobie z potencjalnym spowolnieniem gospodarczym.

Goldman Sachs zyskał 2,5 proc., ponieważ odnotował mniejszy niż oczekiwano 48-procentowy spadek zysku w drugim kwartale.

Wyniki dużych firm technologicznych będą uważnie analizowane przez inwestorów w przyszłym tygodniu, ponieważ ich akcje znajdowały się pod ogromną presją sprzedaży przez większą część tego roku.