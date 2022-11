Akcje promocyjne wabikiem na klientów

Konkursy od dawna przyciągają uwagę konsumentów i pomagają firmom zwiększyć sprzedaż. W dobie wysokiej inflacji akcje promocyjne stają się jeszcze bardziej popularne. Z najnowszego badania „Nagrodomania, czyli promowanie przez nagradzanie – edycja 2022” przeprowadzonego przez Sodexo wynika, że największą popularnością w ciągu ostatniego roku cieszyły się programy lojalnościowe (74,6 proc.). Nieco mniej popularne były loterie (69 proc.), z kolei na udział w promocji z gratisami decydowała się ponad połowa badanych konsumentów (51,4 proc). Nieco rzadziej klienci wybierali zakupy z rabatami, np. podczas wyprzedaży (43,4 proc.). Spośród osób, które uczestniczyły w akcjach promocyjnych, jedna czwarta zadeklarowała udział w loteriach czy konkursach raz w miesiącu (27,7 proc.) lub raz na kwartał (26 proc.).

Konsumenci wierzą, że dzięki zdobytym nagrodom uda im się podreperować domowy budżet. Według 64,5 proc. klientów udział w takich akcjach to szansa na wsparcie finansowe i możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Wabikiem są też atrakcyjne nagrody rzeczowe (tak uważa 61,3 proc.). Jednak nie bez znaczenia pozostają czynniki emocjonalne – wygrana w konkursie to szansa na poprawę nastroju, a dla niektórych – również spełnienie marzeń. Chęć zabawy i współzawodnictwa jest powodem wzięcia udziału w akcjach promocyjnych dla 36,8 proc. konsumentów, a ryzyko czy przygoda przyciągają 27,1 proc. z nich. Co ciekawe, niektóre osoby biorące udział w konkursach i promocjach wskazują na chęć zdobycia wiedzy (7,3 proc.).

Finansowe czy rzeczowe

Konsumenci postrzegają akcje promocyjne jako potencjalny zastrzyk gotówki, dlatego 80,4 proc. z nich deklaruje, że najbardziej motywujące do wzięcia udziału w konkursie są nagrody pieniężne - przede wszystkim ze względu na możliwość wykorzystania ich zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Aż 94 proc. klientów docenia w takiej wygranej fakt, że może je przeznaczyć na dowolny cel, w dogodnym momencie i wykorzystać w ulubiony sposób. Z kolei siedmiu na 10 konsumentów odpowiedziało, że pieniądze z akcji promocyjnych wspierają domowy budżet i pomagają stawić czoło bieżącym wydatkom. Natomiast 46,5 proc. preferuje nagrody w formie pieniężnej, bo mogą je przeznaczyć na spełnianie marzeń, czyli np. na wakacje i realizację planów podróżniczych, inwestycje w dom lub mieszkanie, a także zakup samochodu.

Na drugim miejscu preferowanych wygranych wymieniane są nagrody rzeczowe, np. sprzęt RTV/AGD, smartfon (53 proc.), a na trzecim – rabaty (36,8 proc.). Nieco mniejszą popularnością wśród konsumentów cieszą się nagrody w postaci produktów własnych (35,5 proc.) oraz w formie doświadczeń i przeżyć, przykładowo wycieczki lub pobyt w SPA (29,2 proc.). To potwierdza, że klienci wolą sami decydować, w jaki sposób i na jakich warunkach skorzystają z wygranej. Poza tym, jak podkreślają, nagrody pieniężne są łatwe w użyciu (34,8 proc. wskazań) i można się nimi podzielić lub przekazać komuś innemu (17,1 proc.).

Nawyki konsumentów się zmieniają, dlatego przedsiębiorstwa starają się dopasować strategie do aktualnych trendów. Klienci przyznają, że przyszłość należy do rozwiązań cyfrowych. Według siedmiu na 10 badanych konsumentów cyfrowe nagrody pieniężne, np. w postaci kart przedpłaconych czy wartościowych eVoucherów, stanowią atrakcyjną propozycję wygranej. Z kolei sześciu na 10 jest zdania, że w przyszłości pieniądze wirtualne będą stanowić dominującą formę nagradzania w akcjach promocyjnych.

Sięgaj po rożne narzędzia

Konkursy i programy lojalnościowe wspierają zainteresowanie marką i jej ofertą. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na organizację akcji promocyjnych.

- Aby zwiększyć sprzedaż i osiągać imponujące wyniki, konieczne jest sięganie po różne narzędzia, zarówno krótkoterminowe, typu konkursy i akcje z promocjami, jak i długofalowe, których flagowym przykładem jest program lojalnościowy. Nie chodzi wyłącznie o przyciągnięcie nowych klientów, ale też utrzymanie lojalności i zaangażowania wśród dotychczasowych odbiorców, co w niepewnych i niestabilnych czasach ma szczególne znaczenie - mówi Justyna Klimuk, kierownik zespołu marketingu ds. segmentu rozwoju biznesu w Sodexo.