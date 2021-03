Aktywność chińskich fabryk najniższa od dziewięciu miesięcy

W lutym 2021 r. odnotowano zauważalny spadek aktywności wytwórczej chińskich fabryk. Wpłynęło na to wyraźne zmniejszenie zagranicznego popytu, zaostrzenia związane z nowymi przypadkami koronawirusa oraz święto Nowego Roku Księżycowego, informuje Reuters.

Wskaźnik PMI dla przemysłu opracowywany przez Caixin/Markit spadł w lutym do 50,9 pkt z 51,5 pkt miesiąc wcześniej. To najniższy odczyt od maja 2020 r. Tymczasem ekonomiści spodziewali się utrzymania wartości ze stycznia.

Odczyt – zdaniem ekspertów – obrazuje kruchość gospodarczego odbicia w Państwie Środka, które choć samo daje sobie radę w wewnętrznymi przypadkami Covid-19, uzależnione jest jednak w ogromnej mierze od sytuacji na świecie i generowany z niego popyt na swoje produkty.

Subindeks dla produkcji spadł do 51,9 pkt, co jest najniższą wartością od kwietnia ubiegłego roku, podczas gdy inny subindeks dla nowych zamówień zniżkował do 51,0 pkt, notując w tym przypadku najwolniejsze tempo wzrostu od maja.

Zamówienia z zagranicy nadal obniżały ogólny popyt, a ankietowani producenci podkreślali skutki wywołane krajowymi restrykcjami wprowadzonymi zimą, a także pandemią zamorską – ocenił Wang Zhe, starszy ekonomista w Caixin Insight Group.